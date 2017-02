Hotel "Mar i Pins" in Peguera für 12,6 Millionen Euro ersteigert

Das Hotel Mar i Pins in Peguera.

Für 12,6 Millionen Euro ist das bekannte und seit Jahren geschlossene Hotel Mar i Pins in Peguera im Südwesten von Mallorca versteigert worden. Das teilte das spanische Finanzministerium am Dienstag (28.2.) in Palma mit. Trotz der privilegierten Lage des sechsstöckigen Hotels mit über 70 Zimmern gab es anscheinend nur ein einziges Angebot, das nun den vorläufigen Zuschlag erhielt.

Das Hotel hatte dem wegen Wirtschaftskriminalität verurteilten russischen Unternehmer Alexander Romanov gehört und war als Entschädigung für die Steuerhinterziehung dem spanischen Staat zugesprochen worden, der es jetzt versteigerte. Noch nie sei bei einer staatlichen Versteigerung eine so hohe Summe erzielt worden, hieß es.

Das Mar i Pins war Ende der 70er Jahre erbaut worden, die mallorquinische Besitzerfamilie verkaufte es 2010 an Romanov. Dieser leitete Sanierungsarbeiten ein. In die Schlagzeilen geriet das Hotel im Jahr 2013 bei einer Razzia im Rahmen der Operation Dirieba, bei der Romanov sowie weitere Verdächtige festgenommen wurden. Im Mai vergangenen Jahres akzeptierte der Angeklagte eine Haftstrafe unter anderem wegen Geldwäsche. /tg