Abrissbehörde des Inselrats verdoppelt Personal

Der Inselrat von Mallorca ist inzwischen mit doppelt so viel Personal wie noch vor einiger Zeit aktiv, um illegal errichtete Gebäude zu beseitigen. Es gebe jetzt etwa 30 Mitarbeiter, meldete "El Mundo" am Sonntag (12.3.). Deswegen könnten gerichtliche Abrissverfügungen schneller umgesetzt werden. Einige wie etwa für Gebäude in Sencelles und Llucmajor sind bereits zehn Jahre alt. Außerdem benannte der Inselrat eine im Jahr 2008 gegründete entsprechende spezielle Unter-Einrichtung in "Agentur zur Verteidigung des Territoriums" um.

Warum es auf Mallorca so viele illegale Fincas gibt

Erst in der vergangenen Woche hatte der letzte Abriss stattgefunden. Es handelte sich um ein illegal errichtetes Haus in Pollença. Einige Wochen zuvor hatte es ein Einfamilienhaus mit zwei Stockwerken in Búger getroffen, dessen Beseitigung behördlich schon 2009 angewiesen worden war.

Tipp: Wie Sie Immobilien-Altlasten heute noch legalisieren können

Die Chefin der Abrissbehörde des Inselrats, Mercedes Garrido, bestätigte unterdessen sieben weitere Abrissverfügungen in Algaida, Muro, Consell, Marratxí und Montüiri. Darunter befindet sich ein Luxusferienhaus für Touristen mit Swimming Pool, Minigolf-Platz und mehreren Terrassen, das in einem streng geschützten Gebiet in Alcúdia gebaut worden war. /it