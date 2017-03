Bad Bank will auf den Balearen 224 Grundstücke und 11 Bauprojekte loswerden

Die Vorsitzenden der spanischen "Bad Bank" Sareb haben sich am Montag (13.3.) auf Mallorca mit Vertretern der hiesigen Baubranche zu einem Informationsaustausch getroffen. Dabei berichtete Sareb-Präsident Jaime Echegoyen auch über die zum Verkauf stehenden Grundstücke und unfertigen Immobilien-Bauprojekte auf den Balearen.

Den im Verband der balearischen Bauträger (Proinba) organisierten Branchenvertretern erklärte Echegoyen die vier Verkaufswege der Sareb: Altamira, Haya Real Estate, Servihabitat und Solvia). Für Proinba-Präsident Luis Martín habe das Treffen dazu gedient, das Sareb-Angebot aus erster Hand kennenzulernen: "Unser Rohstoff sind die Grundstücke, und Sareb gehört zu den wichtigsten Anbietern dieses Rohstoffs", erklärte Martín nach dem Treffen.

Sareb habe auf den Balearen 224 Grundstücke in 62 verschiedenen Gebieten im Angebot, was etwa ein Prozent des Gesamtangebots in Spanien ausmache. 85 Prozent dieser Grundstücke auf den Inseln liegen in Wohn- weitere sechs Prozent in Gewerbegebieten. Das Angebot sei auf dem Portal www.ocasionsuelosareb.com einzusehen, informierte die spanische Abwicklungsbank.

Zusätzlich biete Sareb elf unfertige Bauprojekte auf den Balearen zum Verkauf an, die insgesamt 86 Wohneinheiten umfassen. Einige davon seien auf dem Portal www.obraparadasareb.com aufgelistet. Diese unfertigen Bauprojekte befinden sich unter anderem in den mallorquinischen Gemeinden Andratx, Binissalem, Colonia de Sant Jordi, Artà und Marratxi. /tg

So preist Sareb die unfertigen Gebäude auf der Website an:



Foto: www.obraparadasareb.com