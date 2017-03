Handelsplattform Bergfürst startet Crowdfunding für Mallorca-Villa

Moderne Villa mit Meerblick in Nova Santa Ponça.

Eine Crowdfunding-Kampagne für eine Immobilie auf Mallorca hat die Handelsplattform Bergfürst am Dienstag (28.3.) gestartet. Damit feiert das Unternehmen nach eigenen Angaben gleich zwei Premieren: "Zum ersten Mal startet in Deutschland die Schwarmfinanzierung für eine ausländische Immobilie und zum ersten Mal wird ein direkt grundbuchlich besichertes Bankdarlehen mit persönlicher Bürgschaft begeben", heißt es in einer Pressemitteilung.

Auf Mallorca wurden jedoch bereits Immobilien per Crowdfunding finanziert. Im Februar meldete das spanische Crowdinvesting-Portal Housers den ersten Deal auf der Insel: Eine Wohnung in Palma wurde für rund 200.000 Euro gekauft, finanziert von 318 Anlegern. Sie versprechen sich davon zunächst eine Rendite aus Mieteinnahmen, später Gewinn nach dem Verkauf der Wohnung.

Solches Immobilien-Crowdinvesting breitet sich derzeit in Europa aus und lässt Banker erschaudern, denn mit den neuen Internet-Plattformen ist eine Finanzierungsalterna­tive entstanden, die einerseits Banken-Kredite teilweise unnötig werden lässt, andererseits Sparern lukrativere Anlagemöglichkeiten in Aussicht stellt, als die Banken derzeit zu bieten haben.

Das Bergfürst-Projekt wird laut der Pressemitteilung mit einem klassischen, durch eine Bank gbegebenen Kredit finanziert. "Dieser bietet Sicherheiten, die von unseren Kunden zur Optimierung der Risikostruktur in ihrem Anlage-Portfolio genutzt werden können", erklärt Guido Sandler für die Bergfürst AG.

Bei der Immobilie handelt es sich um eine Villa in Santa Ponça "mit Aufzug, Klimaanlage, Swimmingpool, Meerblick und Einbauküche", wie das Immobilien-Unternehmen Engel & Völkers informiert. Finanziert werde die Immobilie mit einem Festzins von 7 Prozent und einer Laufzeit von 18 Monaten. Der Verkehrswert betrage 4,25 Millionen Euro, das Finanzierungsziel beträgt 500.000 Euro. /tg