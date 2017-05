Engel & Voelkers eröffnet Büro an der Playa de Palma

Die von Hoteliers und einigen Unternehmern propagierte Aufwertung der Playa de Palma schreitet voran: Nun eröffnet auch das noble Immobilienunternehmen Engel & Völkers ein Büro an der Urlaubermeile. Und das nur fünf Querstraßen von der von Franzosen auch "deutschen Hölle" genannten Bierstraße.



In einer Pressemitteilung ist von "einem spannenden Immobilienmarkt für Investoren" dier Rede, da sich die Gegend "mittelfristig" zu einer Art "Miami Beach, Venice Beach oder Cannes" verwandeln könne. Das Potenzial liege im "angehenden Prozess der Entwicklung".

"Erschwingliche Preise"

Gebiet von Can Pastilla bis Balneario 8

Die Playa de Palma sei eine der wenigen Gegenden der Insel, in der es noch Meerblick zu "erschwinglichen Preisen" gebe. Gleichzeitig werde dort derzeit in Hotels, Geschäfte und Restaurants investiert. "EineKettenreaktion wird unweigerlich die Preise steigern, sobald die Immobilien verkauft und renoviert sind."Lizenzpartner ist Terence Panton, der auch schon in der Innenstadt von Palma mit der Franchisekette zusammenarbeitete.Im Gespräch mit der Mallorca Zeitung sagte er, ihm sei das Potenzial an der Playa de Palma vor gut einem Jahr aufgefallen: "Das Niveau steigt beständig, und eine solchemit fantastischem Meerblick, zugleich nahe zum Zentrum, gibt es sonst nirgendwo auf Mallorca."

Er schränkt aber auch ein: Engel & Völkers werde sich das Gebiet von Can Pastilla bis Balneario 8 konzentieren; der Rest der Playa bis Club Náutico genüge noch nicht den Ansprüchen.

Als typischen Immobilienkäufer an der Playa de Palma sieht Terence Panton eher jüngere, aktive Menschen, die draußen etwas unternehmen wollen, etwa Familien mit Kindern. Für sie sei die Playa de Playa bereits jetzt als Erst- oder Zweitwohnsitz sehr attraktiv.

Preisspanne 150.000 bis 1 Million Euro

Die Preisspanne des Luxusmakler reicht in diesem Gebiet derzeit von etwa 150.000 bis 1 Million Euro.

Am Tag der offiziellen Büro-Eröffnung konnte Engel & Völker einen Abschluss perfekt machen: Ein 100-qm-Penthaus mit Panoramablick wurde für rund 700.000 Euro verkauft.

Immobilenkauf an der Playa de Palma - das sagen andere Makler

Die neue Filiale im Carrer Marbella, 71 soll am Freitagabend (12.5.) eröffnet werden. Hoch erfreut zeigt sich darüber auch die Initiative Palma Beach , in der sich diverse Unternehmer und Hoteliers zusammengeschlossen haben.„Die Entscheidung für ein Büro an der Playa de Palma ist für mich nicht nachvollziehbar. Fluglärm und der Tourismus der nicht so angenehmen Seite ist mit dem Suchprofil unserer anspruchsvollen internationalen Kunden nicht in Deckung zu bringen. In diesem Gebiet gibt es auch nur Apartments – oft älteren Datums, die nicht in unsere Angebotspalette passen.Da nutzt es auch nichts, wenn der Ballermann verschönt wurde und man den Strand jetzt Palma-Beach nennt.Wir arbeiten erfolgreich (hauptsächlich Penthäuser) direkt am Stadtrand von Palma, nämlich Portixol bis Ciudad Jardin, wo wir die oben genannten Probleme nicht haben. Wohnungen in den großen Apartmentanlagen überlassen wir kleineren spanischen Maklern und konzentrieren uns im Küstenstreifen auf Villen in 1. Meereslinie (die gibt es an der Playa de Palma nicht).""Die Playa de Palma ist bei uns schon länger ein Standort, den wir anbieten und wo wir gerade bei Deutschen gute Verkaufserfolge erzielen. Die Gegend spricht besonders jene Kundschaft an, die bewusst eine strandnahe Wohnung sucht statt eines Hauses, damit die Ferienimmobilie keinen großen laufenden Aufwand verursacht. Häufig handelt es um Familien.Die Qualiätsverbesserung an der Playa der Palma ist offenkundig und wird auch der Kundschaft erkannt. Reizvoll ist dort besonders der lange Strand mit Blick auf die Bucht von Palma, die Nähe zum Flughafen sowie Wohnungen mit großen Terrassen, die nach einer gründlichen Sanierung viel Freude machen. Der Standort wird von Barbara de Matos in unserem Shop in Llucmajor betreut. Die Notwendigkeit eines Büros direkt an der Playa haben wir noch nicht gesehen."/ck/ak