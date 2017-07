Sozialwohnungen auf Mallorca an Urlauber vermietet: 21.000 Euro Strafe

Sozialwohnungen an Touristen zu vermieten, kann teuer zu stehen kommen.

Sozialwohnungen an Touristen zu vermieten, kann teuer zu stehen kommen. Foto: Ramon

Mindestens 21.000 Euro Strafe soll das Unternehmen Agopoli Business zahlen, weil es drei öffentlich geförderte Sozialwohnungen in Palma de Mallorca illegal an Touristen vermietet haben soll. Darüber berichtet die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" am Freitag (7.7.). Jeweils 6.000 Euro sind für jede der drei Wohnungen fällig, weitere 3.000 Euro Strafe stehen auf das Entfernen der offiziellen Hinweisschilder der balearischen Wohnungsbehörde, die die Unterkünfte als Sozialwohnungen kennzeichneten.

Die Ermittlungen gehen weiter. Zur Zeit wird untersucht, in welchem Verhältnis das Unternehmen Agopoli Business zu der Firma Orion steht, die mit der Ferienvermietung beauftragt war. Sollten in diesem Zusammenhang weitere Straftaten festgestellt werden, könnte sich die Strafe noch einmal deutlich erhöhen, hieß es.

Wie berichtet, wurden die drei Wohnungen in Palmas Stadtviertel sa Gerreria über die Vermittlungsportale Airbnb und Booking für Preise von über 150 Euro pro Nacht vermietet. Abgesehen vom rechtlichen Graubereich der Ferienvermietung an sich, dürfen die staatlich regulierten Mietpreise dieser Sozialwohnungen nicht 450 Euro pro Monat übersteigen.

Gegen die von der Wohnungsbehörde verhängte Sanktion kann das Unternehmen nun Einspruch erheben. Der Fall erhält große Aufmerksamkeit durch die Medien, weil es sich um die erste Strafe dieser Art handelt. Weitere könnten folgen. Immobilien in den Viertel El Molinar und Cala Major werden derzeit untersucht. Dabei würden auch die Webportale überprüft. /tg