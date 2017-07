Das sind die besten Gebäude Mallorcas

Klarer Stil und Respekt vor dem Bestehenden: Die balearische Architektenkammer COAIB hat ihre Preise für Bauten aus den Jahren 2014 bis 2016 bekannt gegeben. Insgesamt gab es sechs Kategorien, allerdings wurden unter den 63 Einreichungen nur Preise in vier Kategorien vergeben.

Als bestes Einfamilienhaus wurde das Ca'n Jordi i n'Àfrica an der Ecke Carrer Mestre J. Porcel und Carrer Escoles in Montuïri ausgezeichnet. Das von Irene Pérez und Jaume Mayol erbaute Haus überzeugte die Jury durch die „Neuinterpretation des typischen Dorfhauses mittels eines persönlichen Stils".

Das beste Mehrfamilienhaus ist El Vivero im Carrer Aragó in Palma. Die Jury lobte Architektin Anna Viader für die Einbindung des Hauses in den urbanen Kontext der Balearen-Hauptstadt.

Das beste Gebäude der öffentlichen Verwaltung ist das neue Postgraduiertenzentrum der Balearen-Universität auf dem Uni-Gelände von Antoni Barceló und Bàrbara Balanzó. Hier wurden der klare Stil und die Interaktion zwischen innen und außen gelobt.

Als beste Intervention in einem bestehenden Gebäude prämierte die Kammer den Mallorca Tenis Club. Architekt Rafael Vidal wurde für seinen respektvollen Umgang mit dem Gebäude von Francesc Mitjans ausgezeichnet. Er habe es geschafft, ein Kulturerbe zu bewahren und gleichzeitig die Anforderungen einer modernen Sporteinrichtung zu erfüllen.

Sehen Sie die Bilder der Gewinner in der Galerie. /pss