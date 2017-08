Mallorca führt Liste der teuersten Immobilien des Portals Idealista an

So sieht das teuerste Haus Spaniens in Alcúdia aus.

So sieht das teuerste Haus Spaniens in Alcúdia aus. Foto: Idealista

Das derzeit teuerste auf dem spanischen Immobilienmarkt angebotene Anwesen steht auf Mallorca. Das zumindest vermeldet das Immobilien-Portal Idealista am Montag (14.8.). Das 3.500 Quadratmeter große Anwesen in Alcúdia wird mit einem Preis von 57,5 Millionen Euro gelistet.

Mallorca ist mit drei weiteren Häusern in der Top Ten vertreten. Auf Platz zwei rangiert ein Anwesen in Marbella. Die Immobilie mit zehn Schlafzimmer und 4.000 Quadratmetern Fläche kostet demnach 27 Millionen Euro.

Der dritte Platz geht an ein Landgut in der Gemeinde Puigpunyent. Das Gebäude aus dem 17. Jahrhundert kostet 26,5 Millionen Euro. Auf Platz vier und neun sind Häuser in der Gemeinde Andratx vertreten. /rp