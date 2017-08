Luxusmarkt Mallorca - Das Beste vom Besten

Luxus und Lifestyle gehen Hand in Hand. So überrascht es nicht, dass Mallorca mehr und mehr Anziehungspunkt erstklassiger Marken, VIPs und Millionäre wird, wie die steigende Anzahl von Privatjets an Palmas Flughafen und die mächtigen Yachten vor der Küste verraten. Nicht nur Louis Vuitton, Aigner, St. Regis Mardavall und Fernando P. Arellano sind die Objekte der Begierde, das feine Klientel möchte an Edelpromenaden schlendern, in Michelin-gekrönten Restaurants speisen und vor allem stilgerecht wohnen.

Die Nachfrage im Luxusimmobilienbereich steigt folglich. Hochwertige Villen mit eigenem Tennisplatz, viel Privatsphäre und idealerweise eigenem Meerzugang sind gefragter denn je. Der Preis ist zweitrangig, richtet sich nach Lage und Ausstattung. Doch der Luxusmarkt ist begrenzt, Bauland, vor allem an der Küste, knapp und Grundstückspreise hoch. Nichtsdestotrotz werden die Investoren vor allem aus Deutschland, UK, Skandinavien, der Schweiz und Russland vom exklusiven Image, der Qualität und Sicherheit von Mallorca angezogen.



Und wo wohnt man am exklusivsten?

"Natürlich im Südwesten Mallorcas", so Matthias Kühn, der Pionier im Luxusimmobilienbereich. "Von Son Vida bis Puerto de Andratx finden anspruchsvolle Käufer alles, was sie brauchen: schicke Marinas, feinste Restaurants, edle Shops und internationale Schulen. Kein Wunder also, dass hier auch die meisten Neubauprojekte entstehen. Wo kein Bauland am Meer mehr vorhanden ist, werden alte Immobilien aufwendig saniert oder müssen spektakulären Neubauten weichen.", sagt Matthias Kühn.



Welche Anforderungen haben Immobilienkäufer?

Matthias Kühn: "Unsere Kunden haben heutzutage ganz andere Ansprüche als vor 30 Jahren. Heute nutzt man die Immobilie als Erstwohnsitz oder pendelt. Das erfordert eine ganz andere Ausstattung", meint Kühn. "Und die Kunden werden immer jünger. Moderne Haussysteme, mit denen man die Klimaanlage, das Garagentor oder die Gartenbewässerung über App aus der Ferne steuert, gehören ebenso zur Luxusimmobilie wie ganze Wellnessbereiche."



Wir werfen einen neugierigen Blick auf einige der spektakulärsten Projekte und Luxusanwesen der Superlative:



Im edlen Puerto de Andratx befindet sich die Luxusanlage Las Brisas. Mit einem 24-Stunden-Sicherheitsdienst und Luxusvillen mit feinster Ausstattung zählt sie zu den exklusivsten Residenzen auf Mallorca. Hier entstehen 3 neue moderne Villen der Extraklasse. Die Immobilien werden über 7 Schlafzimmer, 2 Pools, einen Wellness-Bereich mit Sauna, Dampfbad und Fitness sowie Tiefgarage, Aufzug etc. verfügen. Einzigartig ist der Panoramablick, der sich über den Hafen bis hin in das Dorf Andratx und die dahinterliegenden Berge sowie auf der anderen Seite über die Cala Llamp und das offene Meer erstreckt.

Ein weiteres Projekt der Superlative entsteht auf einem einmaligen, fast ebenerdigen und knapp 6.000 Quadratmeter großen Plateau-Grundstück in Son Vida. Das Anwesen mit allerhöchster Ausstattung, perfekter Südausrichtung, uneinsehbar und mit fantastischem Blick über die Bucht von Palma wird nach Fertigstellung über 3.000 Quadratmeter bebauter Fläche verfügen.

Wer Luxus mit Landleben vereinen möchte, der findet in Esporles eine der schicksten Fincas auf Mallorca. Neben einem Haupthaus bietet das Anwesen fünf Nebengebäude, die als Sauna/Poolhaus, Gym/Yogaraum, Arbeitszimmer für den Hausverwalter, Wäscherei und Stallung/Lagerraum genutzt werden. Die Finca bietet einen großartigen Ausblick auf die Berge und ist nur zehn Minuten von Palmas Zentrum entfernt.

Son Vida ist die Urbanisation für exklusives Wohnen. Hier befindet sich eine der teuersten Villen Mallorcas. Das Anwesen befindet sich einem sehr großen Grundstück und bietet auf 1.000 Quadratmeter Wohnfläche Luxus pur. Der Blick über die Bucht von Palma und das Meer ist atemberaubend.

Leben in Llucmajor? Die Vorteile liegen auf der Hand: In wenigen Minuten ist der Flughafen erreichbar, eine gut ausgebaute Autobahn führt schnell nach Palma und der Randaberg bietet eine schöne Kulisse in flacher Umgebung. Immobilienbesitzer freuen sich über große Grundstücke, viel Privatsphäre und erschwinglichen Luxus. Ein solches Anwesen wurde erst kürzlich fertiggestellt und bietet Highlights wie einen 20 Meter langen Pool.

Und noch einmal Son Vida! Wer unglaublichen Meerblick, einen 24-Stunden-Sicherheitsdienst und exklusive Nachbarn sucht, der kommt um die Urbanisation hoch über Palma nicht herum. Hier steht eine spektakuläre Neubau-Villa, die mit ihrem unverbaubaren Blick über die Bucht von Palma einmalig ist. Hohe Decken, Luxus-Küche, Spa-Bereich mit Ruheraum und Terrasse und einen eigenen Weinkeller kann der Besitzer der Luxusimmobilie vorweisen.

