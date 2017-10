Apartments in Cala Llamp auf Mallorca bekommen Galgenfrist

Das ist eine schwere Geburt: Zwei Apartmentblöcke, die 2005 in Cala Llamp in der Gemeinde Andratx im Südwesten von Mallorca errichtet worden waren, könnten demnächst tatsächlich abgerissen werden. Ein Urteil eines Verwaltungsgerichts in Palma de Mallorca von Anfang Oktober erlaubt den Beamten des Rathauses von Andratx, sich Zugang zu den beiden Gebäuden mit insgesamt zwölf Wohneinheiten zu verschaffen. Nur so können die Experten die Pläne für den Abriss ausarbeiten.

Bereits im September 2013 hatte ein Gericht verfügt, dass die beiden Wohnblöcke abgerissen werden müssen. Sie waren zur Zeit des Bürgermeisters Eugenio Hidalgo (PP) mit einer Genehmigung erbaut worden waren, die nie hätte erteilt werden dürfen. Unter Hidalgo war dem Wildwuchs in der Gemeinde Tür und Tor geöffnet, der Politiker saß danach wegen illegaler Baugenehmigungen mehrere Jahre in Haft.



Hintergrund: illegale Vermietung in illegalen Häusern

Die Eigentümer der Apartments hatten seit dem Gerichtsurteil den Rathaus-Mitarbeitern immer wieder den Zugang zu den Wohnungen verweigert. Das Gerichtsurteil gibt den Eigentümern nun zwei Monate Zeit, die Beamten hineinzulassen, um das Abrissprojekt zu planen. Die Umweltschutzorganisation Gob, die zuerst gegen die Apartmentblöcke geklagt hatte, feierte den Gerichtsbeschluss. "Es ist zwar noch nicht das Ende des Prozesses, aber doch ein sehr wichtiger Schritt", heißt es in einer Mitteilung des Gob. /jk