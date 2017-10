Neue Ausgabe der Handwerksmesse in Santa Ponça

Aufbauarbeiten in Santa Ponça.

Aufbauarbeiten in Santa Ponça. Foto: Facebook Mallorca Messe

Am Wochenende (21./22.10.) findet in Santa Ponça im Südwesten von Mallorca die Messe "Bauen&Handwerk" statt. Die Leistungsschau rund um das Thema Haus & Eigentum richtet sich an jetzige und künftige Immobilienbesitzer.

In drei Zelten auf dem Messegelände direkt an der Autobahn – hier öffnet sonst auch der Weihnachtsmarkt – sind mehr als 50 Aussteller vertreten, dazu gibt es Gastronomie-Angebote und Kinder­animation.

Die Messe öffnet am Samstag zwischen 10 und 20 Uhr (danach Party) sowie Sonntag zwischen 10 und 18 Uhr. Der Eintritt ist frei (www.mallorca-messe.com). /ff

