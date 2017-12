Inselrat lässt illegale Ferien-Finca in Felanitx abreißen

Der Inselrat von Mallorca lässt ein illegal errichtetes Ferienhaus in der Gemeinde Felanitx abreißen. Die zuständige Behörde beschloss in ihrer jüngsten Sitzung am Donnerstag (21.12.), auf dem Grundstück das Haupthaus, sechs weitere Bauten sowie Tennisplatz und Pool zurückzubauen, heißt es in einer Mitteilung in den sozialen Netzwerken.

Die Finca wurde laut Inselrat im Internet für 600 Euro pro Nacht Urlaubern angeboten. Dafür ist eine Genehmigung durch das balearische Tourismusministerium notwendig. Das Haus abzureißen, sei ein Gebot der Gerechtigkeit, heißt es, gerade im Vergleich zu anderen Finca-Besitzern auf dem Land, die alle gesetzlichen Vorgaben einhielten.

Seit dem Regierungswechsel im Jahr 2015 geht der Inselrat wieder strenger gegen illegale Bauten auf Mallorca vor. /ff