400 neue Wohnungen im Osten von Palma de Mallorca

Das Viertel Nou Llevant in Palma de Mallorca steht vor einer Renaissance. Foto: Terrassa

Auf einen Schlag 400 neue Wohnungen werden demnächst im Viertel Nou Llevant hinter dem Kongresszentrum in Palma de Mallorca gebaut. Federführend ist dafür der Bauträger Gestilar zuständig, der seinen Sitz in Madrid hat, aber durch die guten Aussichten auf dem Immobilienmarkt von Mallorca angelockt wurde.

122,8 Millionen Euro will Gestilar in die Hand nehmen, um auf insgesamt 55.300 Quadratmetern direkt hinter dem Verlagsgebäude der MZ 400 Wohnungen zu errichten. DIe erste Phase soll bereits in diesem Jahr verkauft werden, dabei handelt es sich um 120 Wohnungen. Zusätzlich zu den Apartments sollen Gemeinschaftsbereiche angelegt werden, die etwa Gärten, Außenbereiche und private Pools umfassen.

Kalkül von Gestilar ist, dass die neuen Wohnungen vor allem Ausländer anziehen, die auf der Suche nach einer Zweitwohnung auf Mallorca sind – und das stadtnah, aber auch in unmittelbarer Nähe zum Meer. Wann die ersten Wohnungen fertiggestellt sein werden, ist noch nicht klar. Die Bauarbeiten für die Fundamente haben bereits begonnen.

Direkt gegenüber der Flughafenautobahn im Stadtviertel Es Molinar baut unterdessen die Landesregierung 57 neue Sozialwohnungen. Die 40 und 50 Quadratmeter großen Wohneinheiten sollen wie eine Art Mehrgenerationenhaus funktionieren und vor allem älteren Menschen und jungen Leuten zur Verfügung gestellt werden, die einen Beruf in der Altenpflege anstreben. Die Wohnungen dürften in gut zwei Jahren fertiggestellt sein, wenn der für Juni geplante Baubeginn eingehalten wird. /jk