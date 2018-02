Immobilienunternehmen Porta Mallorquina strebt an die Börse

Mit dem Gedanken gespielt hatte er schon vor Jahren – ein Börsengang wäre eine „schöne Lösung", sagte Joachim Semrau 2013 in einem Interview mit der Mallorca Zeitung. Nun macht er die Pläne wahr: Seine gerade gegründete „Homes & Holiday"-Gruppe soll in den kommenden Monaten an die Börse gebracht werden.

In der Holding hat der Vorstandsvorsitzende Semrau die Tochtergesellschaften Porta Mondial, Porta Mallorquina und Porta Holiday zusammengefasst. „Die Braut ist hübsch gemacht, jetzt kann es bald losgehen", so der 69-jährige Unternehmer im Gespräch mit der MZ.

Wie auch andere große Immobilien­unternehmen hat die Franchise-Kette Porta Mallorquina im vergangenen Jahr auf der Insel prächtig verkauft. In einer Pressemitteilung ist von einem 25-prozentigen Umsatzwachstum die Rede, von 95 Millionen (2016) auf 125 Millionen Euro.

Wenngleich die Gruppe unter dem Mantel von Porta Mondial auch in neun deutschen Städten aktiv ist, dürfte der Löwenanteil davon auf Mallorca erwirtschaftet worden sein. Auf der Insel verfügt Porta Mallorquina über zwei eigene sowie sechs Franchise-Filialen. Sie werden von einer Zentrale in Palma bedient, die auch die Online-Plattform verwaltet.

Der genaue Zeitpunkt des angestrebten Initial Public Offering (IPO) steht noch nicht fest – ein Geschenk unter dem Weihnachtsbaum werde es aber ganz sicher nicht, so Semrau. Auch angestrebtes Aktienvolumen und erhoffter Erlös werden noch nicht genannt. Mit dem eingesammelten Geld soll unter anderem das Geschäft mit der Ferienvermietung ausgeweitet werden.

