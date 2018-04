Wie schützt man sich vor Hausbesetzern auf Mallorca?

Was tun, wenn das eigene Haus auf Mallorca plötzlich besetzt ist?

Was tun, wenn das eigene Haus auf Mallorca plötzlich besetzt ist? Foto: Bendgens

Der Fall des deutschen Hauseigentümers, der feststellen musste, dass Fremde sein Chalet an der Playa de Palma auf Mallorca besetzt haben, und dem auch die Polizei nicht weiterhelfen konnte, hat viele MZ-Leser schockiert. Gerade Deutsche, Schweizer und Österreicher, die ihre Insel-Immobilie nicht ständig nutzen, sind in Sorge – zumal Hausbesetzungen längst keine Seltenheit mehr auf Mallorca sind.

Was kann man tun, wenn man dem Eigenheim ohne schlechtes Gefühl für ein paar Wochen oder Monate den Rücken zukehren will? Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, Hausbesetzer abzuschrecken – und sie im Ernstfall so schnell wie möglich wieder loszuwerden.

Viele Tipps dazu lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der Mallorca Zeitung (MZ 929 vom 22. Februar) sowie im E-Paper.