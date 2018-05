40 Luxuswohnungen anstelle von Traditionsbau in Palma de Mallorca

Auf dem Grundstück des abgerissenen Anwesens Can Baró in Palma de Mallorca soll ein Komplex mit 40 Luxuswohnungen entstehen. Die Wohnungen würden zu Preisen von jeweils mindestens 350.000 Euro vermarktet, berichtet die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca". Das Angebot richte sich an Käufer mit hoher Kaufkraft, unter denen vor allem Ausländer zum Beispiel aus skandinavischen Ländern sein dürften, heißt es beim Bauträger Aedas Homes.

Das Grundstück befindet sich westlich des Trendviertels Santa Catalina, an der Kreuzung der Straßen Andrea Doria und Tomàs Vila, in der Nähe des inzwischen renovierten Tenis Club. Man habe bereits die Baulizenz, die Vermarktung beginne ab sofort, heißt es bei dem Bauträger der auch die Projekte Bremond Son Moix (ebenfalls in Palma de Mallorca), Mourelle (Calvià) und New Folies (Andratx) vertreibt.

Die Denkmalschutzvereinigung Arca hatte 2016 ohne Erfolg versucht, den Abriss des Gebäudes zu verhindern. Es stammte von Gaspar Bennazar, einem der bekanntesten Architekten von Palma de Mallorca, seine Werke reichen von der Bar Cristal über den Paseo Sagrera bis zur Stierkampfarena. Im Rathaus von Palma war argumentiert worden, dass eine Denkmalschutzerklärung in Folge zu befürchtender Schadensersatzforderungen teuer gekommen wäre. /ff