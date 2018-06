Immobilienunternehmen Porta Mallorquina startet mit Börsengang

2013 liebäugelte Joachim Semrau in einem Interview der Mallorca Zeitung damit, an die Börse zu gehen. Anfang 2018 gründete er die „Homes & Holiday"-Gruppe, in der der Vorstandsvorsitzende Porta Mondial, Porta Mallorquina und Porta Holiday zusammengefasst hat.

Am Dienstag (5.6.) beginnt die Zeichnungsfrist für die Aktien. Angeboten werden 2.000.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung zu einem Preis von 2,50 Euro je Aktie. Altaktionäre geben keine Aktien ab. Derzeit verfügt die Gesellschaft über ein Grundkapital von 10.857.129 Aktien. Das öffentliche Angebot endet am 21. Juni 2018 (14:00 Uhr). Anleger haben in diesem Zeitraum die Möglichkeit, durch eine Kauf-Order an der Börse München Aktien zu erwerben.

Die Homes & Holiday AG sitzt in München hat mit ihren Tochtergesellschaften als erstes Franchisesystem Immobilienvermittlung und Ferienvermietung miteinander verbunden. Herzstück der Gruppe ist die 2005 auf Mallorca gegründete Porta Mallorquina. Inzwischen gehört Porta Mallorquina auf den Balearen zu den Top 3 Maklern und ist mit der Dachmarke Porta Mondial in Spanien und Deutschland aktiv. Der Ferienvermieter Porta Holiday vervollständigt das integrierte Geschäftsmodell der Gruppe. "Mit uns haben Anleger die Chance, in hoch attraktive Märkte und ein innovatives Geschäftsmodell zu investieren, dass den Proof-of-Concept erbracht hat", so Joachim Semrau.

Allein auf den Balearen würden pro Jahr Wohnimmobilien im Wert von mehr als 4 Milliarden Euro den Eigentümer wechslen. In Deutschland seien es mehr als 120 Milliarden Euro, so Joachim Semrau.