So sah es an der Playa de Palma früher aus

Fotogalerie: Versuchslabor Playa de Palma in Bildern

Wie sich die Playa de Palma auf Mallorca im Laufe der Jahrzehnte verändert hat, beschreibt Manuel Cabellos in einem neuen Buch mit dem Titel "La platja de Palma, evolució històrica i planejament urbà". Der Autor, der als Kind selbst an den kilometerlangen weißen und unbebauten Stränden gespielt hat, schaut nicht nur auf die architektonische Veränderung, sondern auch auf den Einfluss des Franco-Regimes auf die Tourismus-Entwicklung in Spanien.

"Mich interessiert der historische Prozess", erklärt Cabellos. Für ihn ist die Playa de Palma "ein Experiment, eine Art Versuchslabor für das übermäßige Wachstum im Massentourismus". Die zahlreichen Fotos belegen auch die rasante Bebauung der Bucht von Palma. /tg