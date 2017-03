Tanz mit den Wellen an der Promenade von Cala Ratjada

Flanieren entlang von Meer, Cafés und Kunst: Auch in diesem Jahr werden Skulpturen die Promenade von Cala Ratjada an der Ostküste von Mallorca säumen. Ausgewählt wurde diesmal der spanische Bildhauer Miguel Sarasate, dessen Werke Autofahrern auch vom großen Kreisel der Schnellstraße nach Manacor, Höhe Restaurant El Cruce, bekannt sind. Die Skulpturen werden seit Dienstag (14.3.) aufgestellt.



Die Ausstellung steht unter dem Titel "Ballant amb les ones" (in etwa: Tanz mit dem Wellen) und soll mit der Umgebung "verfließen", ohne sich Besuchern oder Landschaft aufzudrängen. Ergänzt wird die Aktion mit einer Ausstellung im Zentrum Cap Vermell.

In den vergangenen Jahren fanden bereits ähnliche Kunstaktionen an der Promenade statt: Gustavo schuf Mosaike an der Kaimauer, Bennàssar stellte Frauenskulpturen aus. /ff