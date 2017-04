Maria del Mar Bonet präsentiert auf Mallorca neue CD und Autobiografie

Die mallorquinische Sängerin und Liedermacherin Maria del Mar Bonet hat am Mittwoch (5.4.) in Palma ihre neue CD mit dem Titel "Ultramar" vorgestellt. Gleichzeitig präsentierte die Künstlerin, die von vielen als die "Stimme des Mittelmeers" bezeichnet wird, ihre Autobiografie "Maria del Mar Bonet, intensament".

Das Buch sei "auf kleiner Flamme gekocht" worden, erklärte die Herausgeberin Mireia Lite. Darin werden "die 50 Jahre Musikerfahrung von Maria del Mar beschrieben, ohne Nostalgie, eher mit Blick auf die Zukunft", so Lite. Am 30. September will die Sängerin ein Konzert im Teatre Principal geben. /tg