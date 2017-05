Mallorca trauert um den Galeristen Michael O. Kewenig

Trauer um eine zentrale Figur der Kunstszene auf Mallorca: Der Galerist Michael O. Kewenig ist am Ostersonntag (16.4.) auf Mallorca überraschend gestorben. Das bestätigte die Galerie auf Anfrage der MZ. Details zu den Umständen wollte man aber mit Rücksicht auf die Familie vorerst nicht nennen.

Laut des Online-Magazins „artnet" verstarb der 68-Jährige in Palma. Hier hatte der Anwalt 2004 eine zweite Dependance seiner Galerie Kewenig eröffnet, die er seit 1986 zusammen mit seiner Frau Jule in Frechen und später in Köln betrieb.

2013 war die Galerie aus dem Rheinland nach Berlin gezogen. Neben seiner Frau Jule hinterlässt Kewenig seinen Sohn Justus, der laut „artnet" die Leitung der Berliner Galerie übernehmen soll. /pss