Neu! Die Mallorca-Sommerplaylist

Nichts ist besser, als den Sommer mit guter Musik zu verbringen. Die MZ hat bekannte Persönlichkeiten der Insel gebeten, für uns Playlists zu erstellen. Den Anfang macht Marga Melià. Die 34-Jährige hat im Frühjahr ihren Debütfilm "Bittersweet Days" ins Kino gebracht. Es ist der erste abendfüllende Kinofilm, den eine balearische Regisseurin gedreht hat.

Für ihre Playlist hat sie einen "Soundtrack für einen melancholischen Nachmittag" zusammengestellt. Sie sagt: "Alle Songs in meiner Playlist sind wunderschön, voller Erinnerungen und Kraft. Sie sind perfekt für Momente der Melancholie. Jedes dieser Lieder stammt zudem aus dem Soundtrack eines Films, den ich empfehlen kann. Für mich sind Songs ein Schlüsselelement, um in einem Film Emotionen rüberzubringen und dazu beizutragen, dass gewisse Szenen sich für immer ins Gedächtnis einbrennen."



Das sind die Lieder, die Marga Melià ausgesucht hat:



1. "Where do you go to my lovely?", von Peter Stansted. Aus "Hotel Chevalier" (2007), von Wes Anderson.

2. "Nothing matters when we are dancing", von The Magnetic Fields. Aus "10.000 km" (2014), von Carlos Marques-Marcet.

3. "Blue velvet", von Bobby Vinton. Aus "Blue Velvet" (1986), von David Lynch.

4. "Moon river", von Henry Mancini, gesungen von Audrey Hepburn in "Breakfast at Tiffany's" (1961) de Blake Edwards.

5. "Mrs. Robinson", von Simon & Garfunkel. Aus "Die Reifeprüfung" (1967) von Mike Nichols.

6. "A chi", von Fausto Leali. Aus "La meglio gioventú" (2003) von Marco Tullio Giordana.

7. "Everybody's talking", von Harry Nilsson. Aus "Midnight Cowboy" (1969) von John Schlesinger.

8. "I wonder", von Rodríguez. Aus der Doku "Searching for Sugar Man" (2012) von Malik Bendjellou.

9. "La mer", von Charles Trenet. Aus "The Dreamers" (2003) von Bernardo Bertolucci.

10. "Silent shout", de Lili's House. Aus meinem Regiedebüt "Bittersweet days" (2017).





Hören Sie die Playlist auf Spotify: