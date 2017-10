Oscar-Preisträger Paul Haggis kommt nach Mallorca

Das Evolution Mallorca International Filmfestival geht vom 26.10. bis 4.11. in seine sechste Runde. Nachdem im vergangenen Jahr die Präsenz von Danny DeVito für viel Aufsehen sorgte, wird für dieses Jahr der zweifache Oscar-Preisträger Paul Haggis angekündigt.

Der Regisseur ist unter anderem für Filme wie "L.A. Crash", Million Dollar Baby", "James Bond: Casino Royale" und "James Bond: Ein Quantum Trost" verantwortlich. Er wird bei der Eröffnungsgala im Teatre Principal geehrt. Als Eröffnungsfilm wird bei der Gelegenheit "The Song Of Sway lake" von Ari Gold gezeigt, wie es in einer Pressemitteilung vom Mittwoch (4.10.) heißt.

Insgesamt werden bei dem von der deutschen Hollywoodschauspielerin Sandra Seeling-Lipski organisierten Festival zwölf Spielfilme, acht Dokus und 30 Kurzfilme präsentiert. Daneben gibt es ein breites Kinderfilmprogramm, eine Auswahl an Teilnehmern des "Los Angeles Music Video Festival" sowie erneut Filmvorführungen in Port Adriano. /pss