Optimismus auf der Dose in Palma de Mallorca

Bunt bemalte und mit positiven Zitaten versehene Getränkedose zieren immer häufiger die Wände der Gassen in Palma de Mallorca. Die auf katalanisch formulierten Botschaften lauten zum Beispiel "Licht meines Lebens" (Llum de la meva vida), "Mallorca für immer" (Mallorca sempre) oder "So wird alles gut" (Així tot va bé).

Hinter diesem Optimismus auf der Dose steckt ein anonymes katalanisch-mallorquinisches Künstlerpaar mit dem Namen me_lata, das bislang vor allem in Barcelonas Stadtviertel Raval tätig war. Dort hängen mehr als 350 dieser Kunstwerke. Aber wie diese Fotogalerie zeigt, trifft man seit diesem Sommer auch in Palmas Innenstadt immer häufiger auf die bunten Dosen.

Das Paar sucht für seine Kunst schöne Straßenecken aus, plant dabei aber nicht allzu lange. Die einzige Bedingung sei es "über positive Aspekte des Lebens zu schreiben, die uns das Herz höher schlagen lassen", erklären die Künstler. So sind auch andere Sätze zu verstehen, die in Palma aufgetaucht sind: "Du machst Dinge mit mir, die ich nicht beschreiben kann" (Tu me fas coses que jo no sé explicar), oder "Wie schön ist es hier auf diesem Fels" (Que bé s'està damunt d'aquesta roca). /tg