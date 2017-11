Thelma ist bester Film beim Evolution Film Festival

Der Science-Fiction-Thriller "Thelma" vom norwegischen Regisseur Joachim Trier hat den Preis "Bester Film" beim Evolution Film Festival erhalten. Die Preisverleihung fand am Samstagabend (4.11.) in der Galerie Gerhardt Braun statt.

Der Preis für den besten Schauspieler ging an den Deutschen Karsten Mielke für seine Rolle in "Dark Blue Girl". Ella Rumpf wurde für ihre Rolle in "Tiger Girl" als beste Schauspielerin prämiert. "Für mich ist es schön, anerkannt zu werden. Das gibt mir einen Schub und sagt mir, dass ich weitermachen kann und nicht in zwei Jahren aufhören muss", sagte die 22-Jährige der MZ. Ein ausführliches Interview mit der Schauspielerin gibt es in der Zeitung am Donnerstag (9.11.).

Ehrenpreise erhielten zudem Starregisseur Paul Haggis und Game of Thrones-Darsteller Pilou Asbaek. /rp