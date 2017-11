Festival Alternatilla: Zwölf Mal Jazz auf Mallorca

Das Festival Alternatilla Jazz ist zurück. Vom 24.11. bis 10.12. gibt es zwölf hochkarätige Konzerte in den Gemeinden der Insel. Nach einer Reihe "didaktischer Konzerte" macht die Pere Burjosa Group am 28.11. den Auftakt im Teatre de Muro feiert.

Gastland in diesem Jahr ist Norwegen, dessen Jazzszene auf der Insel weitgehend unbekannt ist. So treten unter anderem die Sängerin und Pianistin Rebekka Bakken (30.11., Teatre Xesc Forteza), die Schlagzeugerin Siv Oyunn Kjestat (2.12., Sa Societat Calvià) und das Mats Eilersen Trio (5.12., Teatre Xesc Forteza).

Aber auch hochkarätige Gruppen von der Insel sind mit dabei. Spannend dürfte der Auftritt des SAI Trio werden (7.12., Teatre Principal Palma), das zusammen mit der Tänzerin Sonia Sánchez auf die Bühne geht. Der Pianist Xan Campos präsentiert am 29.11. in der Fàbrica Ramis in Inca sein Projekt ESD, in dem er sich in Jazz-Rock und 70er-Jahre-Psychedelik übt.

Veranstalter ist der in den Niederlanden lebende Musiker Xavi Torres. Im vergangenen Jahr kamen über 3.000 Zuschauer. Die Karten kosten zehn Euro im Vorverkauf und 15 Euro an der Abendkasse. Das komplette Programm finden Sie hier. /pss