Kinderchor von Lluc tritt in KZ-Gedenkstätte Dachau auf

Der Kinderchor der Pilgerstätte Lluc auf Mallorca tourt eine Woche durch Bayern und besucht dabei auch die Gedenkstätte des früheren Konzentrationslagers Dachau. Die Tour der Blauets, wie die Kinder wegen der blauen Soutanen genannt werden, dauert vom 12. bis 19. Februar und ist ein Gegenbesuch, nachdem im Sommer vergangenen Jahres der Singkreis Forstern auf Mallorca zu Gast war.

Auf dem Programm stehen vier Konzerte: Am 12. Februar tritt der Chor um 20 Uhr im Rupert-Mayer-Haus in Forstinning auf, am 17. Februar um 17 Uhr in der Gedenkstätte Dachau. Bei dem Gottesdienst und dem Konzert soll der Opfer des Holocausts gedacht werden.

Am 18. Februar um 11 Uhr werden die Blauets dann in der Heilig-Geist-Kirche am Viktualienmarkt in München den Gottesdienst gestalten und im Anschluss ein sakrales Konzert geben. Am selben Tag findet um 20 Uhr das Abschlusskonzert in Forstinning statt. /ff