Palma Fotográfica: authentische Impressionen der Balearen-Hauptstadt

Die Siegerbilder des diesjährigen Wettbewerbs Palma Fotográfica sind noch bis zum 8. April im Casal Solleric in Palma de Mallorca zu sehen. Es handelt sich um einen Fotowettbewerb, der jeweils zu den Patronatsfeiern von Sant Sebastiàn ausgeschrieben wird.

In diesem Jahr nahmen an dem Wettbewerb mehr als 400 Personen teil. Der vom Rathaus verliehene Hauptpreis ging an Marc Sánchez Muros. Die Nachwuchspreise an Carlos Domínguez (13 bis 17 Jahre) und Aina Gomis (18 bis 25 Jahre). Ein Sonderpreis für feministische Arbeiten ging an Laura Silio Oliver. /tg