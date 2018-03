Kulturtipps für Mallorca über die Osterferien

Eine spanische Legende: Joaquín Sabina kommt am 7.4. nach Palma de Mallorca.

Kunst

Eine Vernissage am Karfreitag (30.3.) abzuhalten, ist eher ungewöhnlich. Allerdings sind auch die großformatigen Bilder von Rannva Kunoy nicht alltäglich. In der Lundgren Gallery zeigt die Künstlerin von den Faröer Inseln ihre beeindruckende abstrakte Malerei. Die Ausstellung wird um 19 Uhr eröffnet.

Derweil zeigt das Museum Es Baluard im Aljub eine überdimensionale Installation des französischen Videokunst-Pioniers Robert Cahen, die in der Tramuntana gefilmt wurde.

Das CaixaForum widmet sich unterdessen der künstlerischen Avantgarde von 1914–1945 und zeigt dabei auch einige deutsche Künstler jener Zeit.

In der Fundación Juan March ist derzeit eine Ausstellung mit Werken des Schweizer Malers Hans Hinterreiter zu sehen.



Bühne

Die Band Sterlin interpretiert am Freitag (30.3.) ab 21 Uhr im Novo Café Lisboa Songs von Leonard Cohen auf Katalanisch. Am Sonntag tritt an gleicher Stelle die junge und talentierte mallorquinische Jazzsängerin Júlia Colom auf (20.30 Uhr).

Eine spanische Musiklegende kommt am Samstag (7.4.): Joaquín Sabina tritt in der Palma Arena auf (21 Uhr, ab 40 Euro unter mallorcatickets.com).

Am gleichen Abend spielt das Folk-Duo Donallop im Hof des Castell de Bellver (21 Uhr, Karten gratis im Rathaus Palma).