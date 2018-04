Nicht verpassen! Premieren-Lesung mit dem Mallorca-Krimi von Christina Gruber

Ein originelles Ermittlerpaar, ein charmanter Polizeiinspektor mit einem Händchen für gute Küche, zwei Mordfälle – und ganz viel Mallorca. „Mandelblütenmord" heißt der Krimi von Christina Gruber, der Ende vergangenen Jahres einen von der Mallorca Zeitung, dem Emons Verlag und der Verlagsagentur Lianne Kolf ausgeschriebenen Wettbewerb gewann.

Seit dem 15.3. ist das Buch im Handel (10,90 Euro). Im Club der Mallorca Zeitung liest die Autorin am Freitag (6.4.) erstmals öffentlich daraus. Los geht's um 18 Uhr der Club der Mallorca Zeitung (C/. Puerto Rico, 15) in Palma. Der Eintritt ist frei, und ein Gläschen Wein und ein Häppchen gibt es obendrein. Mord und Tapas halt. /pss