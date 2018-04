Mallorca Live Festival: Who the f*** is Sexy Sadie?

Der Manager der schottischen Band Primal Scream war außer sich. Seine Jungs waren im Jahr 2000 die Headliner beim Festival Internacional de Benicassim und diese komische Band aus Mallorca wollte nicht aufhören zu spielen. Und das Publikum jubelte ihnen auch noch zu. „Who the fuck is Sexy Sadie?", brüllte der Manager.

Jaime G. Soriano lacht, wenn er sich daran erinnert. „Die Presse hat damals viel mehr aus der Episode gemacht, als es wirklich war", sagt der Musiker. Im Jahr 2000 war seine Band Sexy Sadie auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Zwei Jahre zuvor war das Album „It's Beautiful, it's Love" erschienen. Von der Presse als eines der besten Alben des Jahres gelobt, von den Fans geliebt.



Wiedersehen mit Primal Scream

Jetzt, 18 Jahre nach dem Festival in Benicassim treffen Sexy Sadie und Primal Scream beim Mallora Live Festival (11./12.5., ehemaliger Aquapark Calvià) wieder aufeinander. Die Schotten sind wieder Headliner. Und Sexy Sadie spielen ihr bestes Album anlässlich seines 20. Jubiläums.

Soriano sitzt in einer Bar am Kreisverkehr gegenüber des ehemaligen Krankenhauses Son Dureta in Palma. Seine kleine Tochter feiert nebenan mit etwa zehn anderen kreischenden Mädchen einen Kinder­geburtstag. In diesem Jahr wird es 12 Jahre her sein, dass Sexy Sadie sich aufgelöst haben. Nach ein paar Jahren als Gitarrist der spanischen Popband Amaral und dem Soloprojekt Sr. Nadie, arbeitet der 46-Jährige mittlerweile als Komponist für Werbefilme und betreibt mit dem jungen Produzenten Thony Bloom das Aufnahmestudio Mono in Palma.



Wie die Pixies klingen

Dass Sexy Sadie, benannt nach dem Beatles-Song, eines Tages Erfolg haben würden, war alles andere als abzusehen. „Als wir 1990 anfingen, konnten wir noch nicht mal richtig unsere Instrumente spielen", sagt Soriano. „Wir waren vier Schulfreunde, die gerne wie die Pixies klingen wollten." 1994 erschien das erste Album „Draining Your Brain", zwei Jahre später „Onion Soup".

Die Gruppe spielte englischsprachigen Indierock. „Damals gab es –mit Ausnahme von Bands wie Inquilino Comunista– dafür eigentlich keine Szene in Spanien", sagt Soriano.„Uns wurde mehrmals viel Geld angeboten, damit wir auf Spanisch singen." Doch die Band lehnte ab, genauso wie sie sich weigerte, aus Mallorca wegzuziehen. „Vielleicht hätte es unserer Karriere geholfen", sagt der Sänger. „Aber auf der Insel zu bleiben, hat uns geholfen, geerdet zu bleiben."



Als Trio weitermachen

1997 drohte die Band auseinanderzubrechen. Soriano hatte sich bislang mit Miki Serra das Songwriting und den Gesang geteilt, doch Serra hatte genug von der Band. „Letztlich hat er uns aber angespornt, als Trio weiterzumachen. Es ist eine glückliche Fügung, dass unserer großer Erfolg ausgerechnet mit diesem Album kam, das in schwierigen Zeiten entstanden ist."

„It's Beautiful, it's Love" ist 14 Songs lang. Hübsche, fast psychedelische Melodien wie in „Stay Behind Me" wechseln sich mit Rockkrachern wie „Needle Chill" oder „Join Us" sowie lupenreinen Popsongs wie „Satellites" ab. Hier uns da experimentiert die Band mit elektronischen Elementen. Wenn man zurückdenkt, was für ein Schrott Ende der 90er-Jahre als Rock verkauft wurde, bevor The Strokes 2001 die Gitarrenmusik retteten, ist es unverständlich, dass ein so gutes und abwechslungsreiches Album international damals nicht mehr Beachtung fand.

„Es ist schon bemerkenswert, dass wir mit Mitte 20 so gute Songs geschrieben haben", sagt Soriano. Auf dem Mallorca Live Festival wird die Band das Album von vorne bis hinten durchspielen. „Es ist jetzt so lange her, dass wir wieder richtig Lust darauf haben.

Sexy Sadie spielen am Samstag (12.5.) auf dem Mallorca Live Festival. „It's Beautiful, it's Love" soll demnächst remastered auf Vinyl erscheinen.