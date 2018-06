Mallorca startet mit vielen Vernissagen in den Art Palma Summer 2018

Art Palma Contemporani, die Galerien-Vereinigung, die auch den Art Palma Brunch organisiert, begrüßt den Ausstellungssommer mit dem Event Art Palma Summer 2018. Der Startschuss fällt am Donnerstag (7.6.) mit Vernissagen, die zeitgleich an mehreren Orten stattfinden.

Im Aba Art Lab eröffnet um 19 Uhr die Ausstellung „Exegesis" der deutschen Künstlerin Anke Blaue, die minimalistische Malerei auf Leinen zeigt.

In der Galerie Addaya Palma beginnt um 19 Uhr die Schau „Puedes llegar aquí o allí o rodear por la costa" von Fermín Jiménez Landa, der hier Arbeiten aus verschiedenen Projekten zusammenführt und sich thematisch auseinandersetzt mit Tourismus, Kartografie, unserer Art, uns durch Räume zu bewegen, und dem Wunsch, zu verschwinden.

Die Galerie Fran Reus lädt um 20 Uhr ein zur Vernissage des mallorquinischen Konzeptkünstlers Bartomeu Sastre, „Ensayo para un monólogo improvisado", der von der Dynamik künstlerischer Auftritte in der Welt der Komödie erzählt. Außerdem ist am selben Ort „Time is a wonderful material; flexible and elastic like Spandex Lycra" von der in Madrid lebenden Künstlerin Marian Garrido zu sehen, die in ihren Arbeiten Magie und Wissenschaft zu verbinden sucht.

In der Galerie Xavier Fiol eröffnet um 20 Uhr die Ausstellung „Diàleg sense límits" von Herbert Hamak, der Skulptur und Malerei verknüpft, sowie Tomislav Nikolic, der die Grenzen zwischen Malerei und Bildrahmen auflöst.

Bis September werden noch weitere Events im Rahmen des Art Palma Summer stattfinden.