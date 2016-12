NASA veröffentlicht "Supermond" über Mallorca

Schöne Auszeichnung für ein schönes Bild: die US-Raumfahrtbehörde NASA hat am Montag (19.12.) eine Aufnahme des mallorquinischen Fotografen Tomeu Mas zum sogenannten "Picture of the Day" gekürt. Das am am 13.12. entstandene Bild zeigt einen "Supermond" über dem Castell Bellver in Palma. In jener Nacht war der Mond besonders nahe an der Erde, womit er 14 Prozent größer und 30 Prozent heller als sonst erschien.

Tomeu Mas ist ein auf Weltraumfotografie spezialisierter Hobbyfotograf. In der Reihe "Picture of the Day" veröffentlicht die NASA jeden Tag ein besonders gelungenes Bild mit astronomischem Bezug. /ck