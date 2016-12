Die Sprudelquellen Ses Fonts Ufanes dürfen wieder besucht werden

Video: So schön sprudelten die Quellen lange nicht

Die sprudelnden Quellen Ses Fonts Ufanes - eines der seltenen Naturerlebnisse auf Mallorca - dürfen ab sofort besucht werden. Das balearische Umweltministerium hat am Donnerstag (22.12.) das Zugangsverbot vom Vortag aufgehoben. Das Phänomen ist nur an wenigen Tagen im Jahr zu beobachten, 2016 gab es mit Anfang April erst eine Gelegenheit, die Quellen zu bewundern. Das Jahr war extrem trocken in der Serra de Tramuntana.

Nach den heftigen Regenfällen am Montag begann die Quelle zu sprudeln. Allerdings hatte sich so viel Schlamm angesammelt, dass ein Durchkommen unmöglich war. Nun sei eine Wanderung zwar möglich, allerdings sollten sich die Besucher auf dicken Matsch einstellen und entsprechend kleiden, empfahl das Umweltministerium.

Das Sprudelwunder: die Hintergründe

Wenn es stark geregnet hat, dringt aus den Öffnungen des porösen Kalkbodens Wasser, das sich in Form eines kleinen Flusses seinen Weg zwischen den Bäumen sucht. Das öffentliche Landgut, auf dem sich die Quellen befinden, ist von 10.30 bis 17.30 Uhr geöffnet. Die Anfahrt erfolgt über die Autobahn Inca-Sa Pobla, Ausfahrt Campanet. Vom Parkplatz aus beträgt die Gehzeit rund 15 bis 20 Minuten. Bei großem Andrang kann es bei der Anfahrt jedoch zu Staus kommen. /tg