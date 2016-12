Reyes Magos: So ziehen die Heiligen Drei Könige diesmal durch Palma

Mit viel Musik und im Zeichen des Meeres - so soll der Umzug der Heiligen Drei Könige am Donnerstag (5.1.) ablaufen. Diesmal sind 30 Festwagen dabei, wie die Stadtverwaltung von Palma auf einer Pressekonferenz erklärte. Die Reyes Magos, die traditionell im Hafen von Palma eintreffen, um von dort aus durch die Stadt zu ziehen, werden diesmal nicht am Rathaus erwartet - dort sind Bauarbeiten - sondern auf dem Borne-Boulevard.

Los geht es am Donnerstag ( 5.1.), um 18 Uhr an der Hafenmole gegenüber der Kathedrale. Danach ziehen die drei Herren aus dem Morgenland den Borne entlang. An der Bar Bosch schwenken sie rechts Richtung Ramblas, um später an der Clínica Rotger links gen Paseo de Mallorca abzubiegen. Zum Schluss geht es die Jaume III. entlang zum Casal Solleric am Borne, wo sie die Menge vom Balkon aus begrüßen.

Weitere Umzüge finden in so gut wie allen Gemeinden auf Mallorca statt.