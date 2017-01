Reyes Magos: Hier bekommen Sie die Heiligen Drei Könige auf Mallorca zu sehen

Nicht nur in Palma kommen am Donnerstag (5.1.) die Heiligen Drei Könige mit großem Bahnhof an, auch in den meisten Dörfer auf Mallorca gibt es zu Ehren der Weisen aus dem Morgenland am Abend bunte Umzüge für die Kinder.

In der Inselhauptstadt legen die Könige um 18 Uhr an der Hafenmole gegenüber der Kathedrale an. Danach ziehen sie den Borne entlang. An der Bar Bosch schwenken sie rechts Richtung Ramblas, um später an der Clínica Rotger links gen Paseo de Mallorca abzubiegen. Zum Schluss geht es die Jaume III. entlang zum Casal Solleric am Borne, wo sie die Menge vom Balkon aus begrüßen.

Im Folgenden eine Übersicht über andere Umzüge in kleineren Gemeinden auf Mallorca:

Alcúdia

Beginn: 18.15 Uhr.

Verlauf: Ankunft per Boot an der Hafenmole (Moll Vell). Umzug bis zur Pfarrkirche.

Algaida

Ankunft: 18 Uhr. Verlauf: Die Heiligen Drei Könige erscheinen auf dem Dorfplatz.

Andratx

Beginn: 19.30 Uhr.

Verlauf: Ab Palau d´Esports (städt. Sportanlagen) bis Plaça Espanya.

Artà

Beginn: 19.30 Uhr.

Verlauf: C/. Ciutat bis Rathaus.

Búger

Ankunft: 18 Uhr.

Verlauf: Die Heiligen Drei Könige erscheinen vor dem Rathaus.

Bunyola

Beginn: 19 Uhr.

Verlauf: Sportanlagen Son Serra bis Ortszentrum.

Cala Ratjada

Beginn: 18.15 Uhr, Ankunft an der Hafenmole Cala Rajada.

Umzug bis zur Ortskirche.

Calvià

Beginn: 18.30 Uhr.

Verlauf: Av. d´Es Capdellà, C/. Major, Costeta de Sa Música, Plaça de l´Església bis Teatre Sa Societat.

Campos

Beginn: 19 Uhr.

Verlauf: Creu de Sa Parada, Pfarrkirche, Rathaus, Auditòrium Campos (C/. Convent).

Can Picafort

Beginn: 18.30 Uhr. Ankunft im Hafen. Umzug bis zur Pfarrkirche.

Cas Concos

Ankunft: 19 Uhr.

Verlauf: Die Heiligen Drei Könige erscheinen vor der Pfarrkirche.

Colònia de Sant Pere

Beginn: 18.30 Uhr.

Verlauf: Ankunft per Boot an der Hafenmole in Colònia de Sant Pere. Umzug zur Pfarrkirche und Kulturzentrum.

El Toro

Ankunft: 17 Uhr.

Umzugsbeginn: 18.30 Uhr. Ankunft per Boot im Hafen Port Adriano. Weiterer Verlauf: Gran Vía, Plaça del Migdía bis Pfarrkirche

Esporles

Ankunft: 18 Uhr.

Verlauf: Die Heiligen Drei Könige erscheinen vor dem Rathaus.

Felanitx

Ankunft: 20 Uhr

Verlauf: Die Heiligen Drei Könige erscheinen auf der Plaça de sa Font de Santa Margalida.

Lloseta

Beginn: 18 Uhr

Verlauf: Av. del Cocó, C/. Reis Católics, C/. Francesc de Goya, Plaça Joan Carles I bis Plaça d´Espanya.

Lloret de Vistalegre

Ankunft: 19 Uhr

Verlauf: Die Heiligen Drei Könige erscheinen vor der Pfarrkirche.

Llucmajor

Beginn: 19 Uhr.

Verlauf: P. Jaume III, C/. Bisbe Taixequet, Plaça d´Espanya, C/. Born bis Pfarrkirche.

Manacor

Beginn: 18.20 Uhr.

Verlauf: Ab Torre de Ses Puntes, dann weiter über Av. del Torrent, Plaça Ramón Llull, C/. Antoni Galmés, Plaça des Cós, Plaça Rector Rubí bis Pfarrkirche Nostra Senyora dels Dolors (Ankunft ca. 19.15 Uhr)

Montuïri

Ankunft: 18 Uhr.

Verlauf: Die Heiligen Drei Könige erscheinen auf der Plaça Major.

Palma

Beginn: 18 Uhr.

Verlauf: Ankunft per Boot an der alten Hafenmole (Moll Vell, Nähe Kathedrale). Weiterer Verlauf: Av. Antoni Maura,

Pl. de la Reina, Passeig del Born, Pl. Joan Carles I, C/. Unió, la Rambla, C/. Bisbe Campins, C/. Ruben Dario, Passeig Mallorca, Av. Jaume III, Pl. Joan Carles I, Passeig del Born, Pl. de la Reina bis Pl. Cort (Rathaus).

Peguera

Beginn: 10 Uhr am Freitag, 6. Januar

Verlauf: Ab Kreisverkehr Mercadona über Av. Peguera bis zur Pfarrkirche.

Pina

Ankunft: 18.45 Uhr.

Verlauf: Die Heiligen Drei Könige erscheinen auf der Plaça dels Reis d´Orient.

Port d´Andratx

Ankunft: 18.30 Uhr.

Ankunft am Hafen. Umzug bis zur Pfarrkirche.

Portocolom

Ankunft: 18 Uhr.

Verlauf: Ankunft per Boot in der Hafenmole (Moll Comercial).

Pòrtol

Ankunft: 18.30 Uhr.

Verlauf: Ab La Púa, C/. Major (Hauptstraße) bis Pfarrkirche

Porreres

Ankunft: 18.30 Uhr an der Plaça Molí d´en Amengual.

Verlauf: C/. Pou Florit bis Plaça de la Vila

Pollença

Ankunft: 18 Uhr.

Verlauf: Die Heiligen Drei Könige erscheinen auf der Plaça del Monument

Port de Pollença

Ankunft: 18 Uhr auf der Plaça Miquel Capllonch

Porto Cristo

Beginn: 19 Uhr.

Ankunft in der Hafenmole. Umzug bis zur Ortskirche.

Puerto Portals

Ankunft: 18 Uhr.

Verlauf: Ankunft im Hafen per Boot. Umzug bis Punta Puerto Portals.

Sant Llorenç des Cardassar

Ankunft: 18.30 Uhr

Verlauf: Die Heiligen Drei Könige erscheinen vor dem Rathaus.

Santa Ponça/Galatzó

Beginn: 17 Uhr. Ankunft an der Pfarrkirche; 17.30 Uhr Umzugsbeginn

Verlauf: C/. Ramón de Moncada, C/. Riu Sil Richtung Urb. Galatzó, Av. Son Pillo bis Sportanlagen Galatzó.

Sa Pobla

Beginn: 17.30 Uhr

Verlauf: Ab Plaça dels Prínceps d´Astúries, Ctra. Inca, C/. Hort d´en Guinei, C/. Isaac Peral, C/. Major bis Plaça Major

s´Arracó

19 Uhr, Ankunft an der Pfarrkirche.

Sóller/Port de Sóller

Beginn: 15.45 Uhr (Ankunft im Hafen). Der Umzug Richtung Ortszentrum Sóller beginnt um 18 Uhr.

Verlauf: Ankunft im Hafen von Sóller (Moll de Tramuntana). Umzug bis Plaça Constitució im Ortszentrum von Sóller

Son Ferrer

Beginn: 18.30 Uhr.

Verlauf: C/. Oronella, C/. Falcó, C/. Rossinyol, C/. Aguila, C/. Condor, C/. Tudor, C/. Ocell del Paradís.

Son Serra de Marina

Beginn: 18 Uhr.

Ankunft im Hafen. Umzug bis zur Pfarrkirche

s´Arenal de Llucmajor

Beginn: 17.30 Uhr

Verlauf: Ankunft per Boot am Club Náutico.

Weiterer Verlauf: C/. Roses, C/. Miramar, C/. Gran, C/. General Consell, C/. Balears, C/. M. Antònia Salvá, Pl. Major, C/. Berga bis C/. Vicari

s´Estanyol

Ankunft: 18.30 Uhr.

Verlauf: Die Heiligen Drei Könige erscheinen per Boot im Club Náutico.

Sineu

Beginn: 18 Uhr.

Verlauf: C/. Estació, C/. Gran, Plaça des Fossar

Vilafranca de Bonany

Beginn: 18.30 Uhr

Verlauf: C/. Sequer bis zur Pfarrkirche