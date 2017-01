Herzlicher Empfang für die Reyes Magos in Palma

Endlich sind sie da: Die Heiligen Drei Könige haben am Donnerstagabend (5.1.) kurz vor 18 Uhr Mallorca erreicht und mit ihrem Schiff im Hafen von Palma festgemacht. Dort warteten zahlreiche Kinder bereits über eine Stunde auf die Ankunft der Reyes Magos, um sie in der ersten Reihe begrüßen zu können.

Caspar, Melchior und Balthasar bestiegen nach ihrer Ankunft eine kleine Bühne, um den Wartenden zuzuwinken, bevor es dann zum großen Umzug durch die Innenstadt von Palma ging. An ihm beteiligen sich in diesem Jahr mehr als 500 Personen, die Zahl der Zuschauer wurde auf rund 13.000 geschätzt. Auch in zahlreichen Dörfern auf Mallorca ziehen die drei Weisen aus dem Morgenland durch die Straßen.

In Spanien sieht es die Tradition vor, dass die Reyes Magos die Geschenke bringen - auch wenn der Weihnachtsmann auch meist schon großzügig war. /ff