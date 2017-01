Welches ist das schönste Dorf auf Mallorca?

Das Dorf Fornalutx ist vor kurzer Zeit in die Liste der schönsten Dörfer Spaniens aufgenommen worden. Aber handelt es sich wirklich um den schönsten Flecken auf der Insel? Schauen Sie sich in dieser Fotogalerie eine Auswahl der idyllischsten Plätze an.

Dann sind Sie bereit für die Abstimmung. Welches ist für Sie der allerschönste Ort auf Mallorca? Alcúdia, Artà, Banyalbufar, Capdepera, Deià, Estellencs, Fornalutx, Pollença, Santanyí, Sóller oder Valldemossa? Oder haben wir Ihren Lieblingsort ausgelassen? Welchen? Hier geht es zur Abstimmung. /tg