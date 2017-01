Sant Antoni: Auf die eingeseifte Kiefer im Rekordtempo

Auch dieser Brauch gehört zu Sant Antoni auf Mallorca: In Pollença wird ein eingeseifter Baumstamm erklommen. Sieger am Dienstag (18.1.) wurde trotz widriger klimatischer Bedingungen Sergi Gómez. Er schaffte die 21 Meter praktisch beim ersten Anlauf - zum inzwischen vierten Mal. Nicht alle waren jedoch begeistert. Im Unterschied zu den vergangenen Jahren hatte man an Seife gespart, und die Klettertour gelang nach dem Geschmack vieler Zuschauer zu schnell.

Die Kiefer war zuvor vom Landgut Ternelles ins Ortszentrum geschafft worden. In diesem Jahr ohne Zwischenfälle, nachdem das Fahrzeug mit neuen Reifen ausgestattet worden war.