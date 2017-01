Sant Antoni: Segen für Hund, Katze und Schildkröte

Gottes Segen für die Haustiere: Wie üblich haben am Sant-Antoni-Tag (17.1.) vor den Kirchen auf Mallorca die traditionellen Tiersegnungen stattgefunden. Wegen Regen- und Schneefällen und ungewöhnlicher Kälte kamen allerdings weniger Menschen als in den vergangenen Jahren. Die meisten Gläubigen fanden mit Hunden und Katzen zu den Kirchen, andere brachten auch Schildkröten oder Vögel mit.

Besonders viele Menschen zog es – und auch das ist Tradition – zur Kirche Sant Miquel in Palma an der gleichnamigen Fußgängerzone in Palma. Segen gab es auch für ein Lamm sowie die Hunde von Beamten der Guardia Civil. /it