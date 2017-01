Die "Magische Acht" der Kathedrale leuchtet wieder

Fotogalerie: So schön leuchtete die "Magische Acht" im November

Am Donnerstag (2.2.) ist das auf Mallorca unter dem Namen "Magische Acht" bekannte Lichtphänomen in der Kathedrale von Palma erneut zu beobachten. Ab 8 Uhr öffnen sich die Türen der Kathedrale für alle Besucher, die dem Spektakel beiwohnen möchten.

Jeweils am 11. November und 2. Februar des Jahres erscheint kurz nach Sonnenaufgang - klares Wetter vorausgesetzt - an der Innenwand der Kathedrale hell leuchtend unterhalb der kleinen Rosette die große, gegenüberliegende. Dabei wird eine riesige Acht gebildet, die in der Zahlensymbolik für Unendlichkeit und ewiges Leben steht.

