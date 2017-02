Nach Beschwerde von Ausländer: Roter Blitz schafft Residentenrabatt ab

Weil sich ein Ausländer bei der EU beschwert hatte - nach widersprüchlichen Angaben handelt es sich um einen Deutschen oder Belgier -, muss der Rote Blitz den Residentenrabatt abschaffen. Man sei von der Kommission in Brüssel eindringlich aufgefordert worden, ab April nicht mehr wie bislang 7 Euro für die Hinfahrt von Insulanern zu fordern, sagte am Sonntag (5.2.) Jaume Mateu im Sender IB3, der Generaldirektor für öffentlichen Verkehr der Landesregierung. Von Urlaubern verlangt man im "Tren de Sóller" für die einfache Fahrt mehr als das Doppelte, nämlich 16 Euro.

Mateu fügte hinzu, dass die EU gedroht habe, ein Verfahren in dieser Angelegenheit in Gang zu setzen, wenn nicht ein einheitlicher Preis von sämtlichen Fahrgästen des Roten Bitzes verlangt werde. Jetzt überlege man, Vergünstigungen für Vielfahrer einzuführen.

Der seit 1912 funktionierende Rote Blitz verbindet Palma mit Sóller und weiter per Straßenbahn mit Port de Sóller. Er ist eine der bedeutendsten Touristen-Attraktionen der Insel. Am Montag (6.2.) nimmt er nach einer längeren, bauarbeitenbedingten Pause seinen Dienst wieder auf. /it