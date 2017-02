TV-Tipp: Orangen und andere Fahrgäste

Die Reisejournalistin nimmt im Rahmen der Serie "Eisenbahnromantik" das Bahnnetz auf der Insel unter die Lupe. Nicht nur der Rote Blitz nach Sóller samt Straßenbahn nach Port de Sóller werden vorgestellt, auch die Linien nach sa Pobla und Manacor samt romantische Dörfern am Schienenrand wie Binissalem und Sineu. Dem unterirdischen Sackbahnhof in Palma de Mallorca an der Plaça d'Espanya wird ebenfalls Sendezeit gewidmet.

Die erstmals am 20. März 2015 ausgestrahlte Folge läuft erneut am Montag um 14.45 Uhr, und das im öffentlich-rechtlichen baden-württembergischen Kanal SWR. /it