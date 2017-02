Mandelblüte auf Mallorca: die schönsten Leser-Fotos

Die frühen Vorboten des Frühlings auf Mallorca: Trotz aller Unwetter haben die weißen und rosafarbenen Blüten der Mandelbäume auf der Insel die Kraft, aus den Knospen hervorzuspringen. Dabei verwandeln sie die Terrassen und Täler in eine traumhafte Winterlandschaft.

Wie lange waren Sie schon nicht mehr mit Ihrer Kamera-Ausrüstung an der frischen Luft? Hier finden Sie Hotspots der Mandelblüte auf Mallorca. Schicken Sie uns Ihre Bilder per E-Mail an web@epi.es (Betreff: Mandelblüte auf Mallorca).

Wenn Sie sich schon für den kostenlosen WhatsApp-Newsletter eingetragen haben, können Sie uns die Bilder auch direkt per WhatsApp schicken. Die schönsten Fotos nehmen wir in diese Galerie auf. /tg