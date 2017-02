Märkte und Messen auf Mallorca: die große Übersicht

Diese Termine können Sie sich schon mal für den März 2017 auf Mallorca vormerken: Die Töpfermesse (Fira del Fang) in Marratxí findet am 12. März statt. Hier bieten vor allem mallorquinische Töpfer ihre Kunst zum Kauf an. Dabei gibt es auch Live-Präsentationen der Handwerkskunst. Eingeladen werden zudem Künstler von den Nachbarinseln, vom spanischen Festland und aus dem Ausland. Vorgeschmack gefällig? In dieser Fotogalerie sehen Sie, wie es bei der Töpfermesse 2016 aussah.

Auch die Salz- und Gewürzmesse bei den Salinen in Colònia de Sant Jordi (Gemeinde Ses Salines) wird Jahr für Jahr beliebter und gehört inzwischen zu den Highlights der Märkte und Messen auf Mallorca. Die Besucher lernen hier den Prozess und die Geschichte der Salzproduktion auf der Insel kennen. Gleichzeitig können sie verschiedene Gewürzsalze probieren und kaufen. Dieses Jahr findet die "Fira de la Sal i les Espècies" vom 14. bis zum 16. März statt.

Jahresübersicht 2017: Märkte und Messen auf Mallorca

Wann lohnt es sich, nach Mallorca zu reisen? Welche Jahrmärkte und Messen auf der Insel wollen Sie nicht verpassen? Diese Jahresübersicht hilft Ihnen bei der Planung. Folgende Jahrmärkte (auf Mallorquinisch "fires") stehen im 2017 auf Mallorca an:



Märkte und Messen im März 2017

4. März in Santanyí : Frühjahrsfest und Schäppchenmarkt "Fira de Primavera"

: Frühjahrsfest und Schäppchenmarkt "Fira de Primavera" 11.-12. März in Palmanyola : Jahrmarkt "Fira bona de Palmanyola"

: Jahrmarkt "Fira bona de Palmanyola" 12. März in Marratxí : Töpfermesse "Fira del Fang"

: "Fira del Fang" 14.-16. März in Colònia de Sant Jordi (Gemeinde Ses Salines): Salz- und Gewürzmesse "Fira de la Sal i les Espècies"

(Gemeinde Ses Salines): "Fira de la Sal i les Espècies" 19. März in Santa Ponça : Saint Patrick's Day mit Musik, Tanz und Schaus aus Irland

: Saint Patrick's Day mit Musik, Tanz und Schaus aus Irland 25.-26. März in Palmas Stadtviertel Son Ferriol : Jahrmarkt "Fira de Son Ferriol"

: Jahrmarkt "Fira de Son Ferriol" 25.-26. März in Escorca : Outdoor-Sport "Fira Naturesport"

: Outdoor-Sport "Fira Naturesport" 29. März bis 1. April in Muro: Roadbike-Festival

Märkte und Messen im April 2017

: Roadbike-Festival 1. April in Sa Pobla : Second-Hand-Waren und Autos auf der Fira d'Oportunitats i Cotxes

: Second-Hand-Waren und Autos auf der Fira d'Oportunitats i Cotxes 1./2. April in Andratx : Handwerk und Landwirtschaft auf der Fira d'Andratx

: Handwerk und Landwirtschaft auf der Fira d'Andratx 7. bis 9. April in Calvià : Erzeugnisse aus der Viehzucht auf der Fira ovina i caprina de Calvià

: Erzeugnisse aus der Viehzucht auf der Fira ovina i caprina de Calvià 9. April in Santa Margalida : Mandeln und andere landwirtschaftliche Produkte auf der Fira de Santa Margalida

: Mandeln und andere landwirtschaftliche Produkte auf der Fira de Santa Margalida 22./23. April in Porto Cristo : Nautik, Boot und Freizeit bei den Tagen der offenen Tür im Hafen (Portes Obertes a Porto Cristo)

: Nautik, Boot und Freizeit bei den Tagen der offenen Tür im Hafen (Portes Obertes a Porto Cristo) 22./23. April in Muro : Handwerk und Landwirtschaft auf der Fira de Sant Francesc

: Handwerk und Landwirtschaft auf der Fira de Sant Francesc 23. April in Santa Eugènia : Land- und Viehwirtschaft auf der Fira Agrícola i ramadera

: Land- und Viehwirtschaft auf der Fira Agrícola i ramadera 30. April in Porreres : Heimische Bioprodukte bei der Diada d'Agricultura Ecològica

: Heimische bei der 28. April bis 2. Mai in Palma : Nautiksalon und Boatshow

: Nautiksalon und 30. April in Vilafranca de Bonany : Bücher und Literatur bei der Fira del Llibre

: Bücher und Literatur bei der Fira del Llibre 30. April in Santa Maria: Landwirtschaft, Viehzucht und Handwerk auf der Fira de Santa Maria del Camí

noch ohne Datum: Tastamoda in Binissalem und Fira Agrícola in Sant Joan.



Märkte und Messen im Mai 2017

: Nautiksalon und 1. Mai in Costitx: Blumen, Gartenbau und Landwirtschaft bei der Fira de les Flors

1. Mai in Estellencs: Wein und Käse auf der Fira del Vi i el Formatge

1. Mai in Ses Salines: Handwerk und andere Verkaufsstände beim Fira Espectacle del 1r de Maig

3. Mai in Selva: Handwerk und andere Verkaufsstände bei der Fira de la Creu

6. Mai in Búger: Handwerk, traditionelle Tänze und Konzerte bei der Fira des Jai

6./7. Mai in Pollença: Wein und Weinbau bei der Fira del Vi

7. Mai in Sineu: Landwirtschaft, Textilien und Handwerk bei der Fira de Maig

7. Mai in Campos: Landwirtschaft und Handwerk bei der Fir de Maig

7. Mai in Llombars (Gemeinde Santanyí): Viehzucht bei der Fira des Tondre

7. Mai in Palmanova (Calvià): Internationale Spezialitäten und Traditionen beim Europatag Dia d'Europa

14. Mai in Felanitx: Gebrauchtwagen und Handwerk auf der Fira de Maig

14. Mai in Lloret de Vistalegre: Handwerk und Landwirtschaft auf der Fira de Maig

... Diese Liste wird laufend aktualisiert /tg