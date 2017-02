Karneval in Palma: Die Stunde der Feen und Superhelden

Die Playa de Palma machte den Anfang: Am Samstag (25.2.) zogen die Narren an der Promenade entlang. Der Faschingsumzug in Arenal ist mit 40 Jahren einer der ältesten der Insel. 16 Gruppen – 10 mehr als im Vorjahr – hatten sich mit einem Thema angemeldet. Unterstützt wurden sie von sechs Umzugswagen und sechs individuellen Choreographien.

Die Zuschauer bejubelten lautstark die Gruppe "El valle de las mariposas" (Das Tal der Schmetterlinge). Aus einem mit Kunstblumen geschmückten Wagen lugten Kinder als Schmetterlinge verkleidet hervor. "Wir sind seit 15 Jahren dabei", sagte Cristina Vilches der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca". "Wir bereiten den Umzug seit November vor. Das ist alles Handarbeit." Der Umzug an der Partymeile hat auch viele Nationen vereint. Im Publikum sah man Araber als Prinzessin verkleidet und Chinesen die Zumba tanzten.

Die Hauptveranstaltung des zum Karneval auf Mallorca - der "Rua" genannte Faschingsumzug durch die Innenstadt von Palma - findet am Sonntag (26.2.) ab 17 Uhr statt. Die Karossen, Wagen und verkleideten Gruppen versammeln sich am 16 Uhr an den Avenidas Alemanya und Comte Sallent und ziehen anschließend durch die Straßen Rambla, Carrer de la Riera, Plaça Weyler Carrer Unió, Plaça de Joan Carles I und Avinguda Jaume III.

Bereits am Vormittag stellten die Kinder ihre farbenprächtigen Verkleidungen zur Schau. Ab 10.30 zog der "Sa Rueta" genannte Faschingsumzug der Kleinen durch dieselben Straßen wie Stunden später die Großen. Der Kinderkarneval wurde von Workshops, Spielen und Schminkständen begleitet.

Die Preise: Die Stadt Palma gab am Freitag (17.2.) auch die Bedingungen für den Wettbewerb um die Auszeichnung für die besten Umzugswagen bekannt. Ab Montag (20.2.) können sich die Teilnehmer eintragen. Die am besten dekorierte Karosse bekommt ein Preisgeld von 400 Euro. Die kritischste Karnevals-Formation erhält ebenfalls 400 Euro. Auch der originellste Wagen wird prämiert (400 Euro). Außerdem wird ein Mitmachpreis vergeben, bei dem die Jury darauf achten, wie viele Teilnehmer in einer Formation mitlaufen, wie gut sie verkleidet sind und für wieviel Stimmung sie sorgen. /tg

