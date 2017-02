Vier Ensaimadas reichen zum Sieg

Dem Sieger des Wettessens in Palmas Parc de la Mar am Sonntag (26.2.) haben am Ende vier Ensaimadas gereicht. In drei Minuten mussten so viele Schmalzgebäckstücke wie möglich vertilgt werden.

Den Anfang machte die Kategorie Frauen zwischen 18 und 25 Jahren. Nach drei Minuten hatte jedoch nur eine der Damen eine ganze Ensaimada gegessen.

Stärker zeigten sich die Herren. In der Kategorie 26 bis 30 Jahre musste der Sieger im Stechen entschieden werden, nachdem zwei Wettesser nach drei Minuten vier der für Mallorca typischen Gebäckstücke verputzt hatten.

Als Preis erhielten die Sieger jeder Kategorie einen Gutschein über 100 Ensaimadas, die sie einzeln innerhalb eines Jahres abholen können. /rp