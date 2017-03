Sonniger Balearen-Tag lockt Besucher auf die Straße

Sonnenschein und mildes Wetter haben am Mittwoch (1.3.) auf Mallorca viele Besucher angelockt, sich dem Festprogramm zum Regionalfeiertag der Balearen anzuschließen. In Palma boten Marktstände Lebensmitteln, Delikatessen und Kunsthandwerk der Inseln an. Das Parlament und andere Institutionen öffneten ihre Türen für Besucher.

In Spanien gelten neben den neun spanienweiten Feiertagen auch drei regionale und jeweils zwei kommunale Festtage. Der Erste März wird auf den Inseln Mallorca, Menorca, Ibiza und Formentera als Balearen-Tag begangen. /tg