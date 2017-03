Tattoo Festival auf Mallorca soll 200 Künstler und 6.000 Besucher anlocken

Mit Vorführungen und Ausstellungen traditioneller Tattoo-Techniken sowie Vorträgen und Konzerten lockt die Gemeinde Calvià vom 17. bis 24. Mai zum "Third Traditional Tattoo & World Culture Festival" nach Mallorca. Der Veranstalter Future Festivals und das Rathaus haben am Montag (27.3.) ein entsprechendes Abkommen unterschrieben.

Das internationale Festival findet auf dem Festgelände El Molino in Santa Ponça statt und soll rund 200 Künstler und 6.000 Teilnehmer in den Südwesten der Insel locken. Dokumentarfilme und Konferenzen informieren über traditionelle Techniken des Tätowierens in verschiedenen Kulturen. Weitere Informationen auf der Website der Veranstalter. /tg

Video der Veranstalter