Osterwoche 2017: Prozessionen auf Mallorca

Die Osterwoche und ihre Prozessionen beginnen auf Mallorca an dem Freitag (7.4.) vor Palmsonntag (9.4.). Den Höhepunkt bildet der Gründonnerstag (13.4.), an dem in Palma alle 33 Bruderschaften in verschiedenen Routen durch die Balearen-Hauptstadt marschieren. Insgesamt gibt es in Palma während der Osterwoche 17 Prozessionen, an denen 3.700 Büßer teilnehmen.

Freitag (7.4.) - "Viernes de Dolores" - Beginn 19.30 Uhr

An dem Tag treffen sich die Bruderschaften erstmals in ihren verschieden farbigen Gewändern zu einer ersten Prozession. Dabei tragen sie allerdings noch keine Figuren durch die Straßen, sondern präsentieren lediglich ihre Wimpel. Ein Beauftragter des Bistums hält die offizielle Festrede zum Auftakt der Osterwoche.

Die Prozession beginnt um 19.30 Uhr und führt durch folgende Straßen: Convento dels Caputxins, Pl. De l'Olivar, Sant Miquel, Pl. Major, Pl. Marquès del Palmer, Colom, Pl. De Cort, Cadena, Pl. Sta. Eulàlia, Carrer del Convent de Sant Francesc, Eingang zur Basílica de Sant Francesc.



Palmsonntag (9.4.) - "Domingo de Ramos" - Beginn 18 Uhr

Erste Prozession mit Umzugswagen und Figuren, die teilweise auf den Schultern durch die Stadt getragen werden.

Die Prozession beginnt um 18 Uhr und führt durch folgende Straßen: Iglesia de Sant Jaume, Calle St. Jaume, Pl. de Joan Carles I, Pasep d´es Born, St. Feliu, St. Gaietà, Ca´n Asprer, Jaume III, Baró St. Maria del Sepulcre, Berenguer de St. Joan, Bonaire, Concepció, entrada al Convento de la Concepció.

Gründonnerstag (13.4.) - "Jueves Santo" - Beginn 19 Uhr

Der wichtigste Tag für die Bruderschaften. An diesem Tag werden rund 3.700 Büßerinnen und Büßer durch die Stadt Palma ziehen. Bei der größten Prozession "Crist de la Sang" werden 39 Figuren werden durch die Stadt geschoben oder getragen.

Die Prozession beginnt um 19 Uhr unf führt durch folgende Straßen: Iglesia de l'Anunciació, Pl. de l´Hospital, Costa de la Sang, Oms, Sant Miquel, Pl. Major, Pl. Marqués del Palmer, Colom, Pl. de Cort, Palau Reial, Pl. de la Seu , Eingang zur Kathedrale.



Karfreitag (14.4.) - "Viernes Santo" - Beginn 19 Uhr

Am Karfreitag weden insgesamt 31 Figuren durch die Stadt getragen oder geschoben.

Die Prozession beginnt um 19 Uhr und führt durch folgende Straßen: Basílica de Sant Francesc, Pl. de Sant Francesc, C/. del Convent de Sant Francesc, Pl. Santa Eulàlia, Cadena, Pl. de Cort, Colom, Bosseria, Galera, Corderia, Quartera, Esparteria, Mercadal, Travessia d´En Ballester, Socors, entrada a la Iglesia de Ntra. Sra. del Socors. /tg